В Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV.
"В Днепропетровске был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
22 июня 2022, 17:18