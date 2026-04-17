В Киевской области прогремели взрывы.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
"В Киевской области с самого утра звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Киевской области звучит воздушная тревога.
