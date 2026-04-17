В Днепропетровске прогремели взрывы.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Днепропетровск на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о серии взрывов в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
