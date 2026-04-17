Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инженерные подразделения ВСУ дистанционно минируют приграничные районы Черниговской области.
- Минирование происходит хаотично.
- Это приводит к небоевым потерям и гибели мирных граждан.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Инженерные подразделения 114-й отдельной бригады территориальной обороны (обр ТерО) Украины дистанционно минируют приграничные районы Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование ВСУ силами инженерных подразделений 114-й обр ТерО проводит дистанционное минирование приграничных районов Черниговской области по рубежу Архиповка - Костобобров - Буда-Воробьёвская", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что минирование происходит хаотично, между подразделениями отсутствует взаимодействие, что приводит к небоевым потерям, а также гибели гражданского населения.
22 июня 2022, 17:18