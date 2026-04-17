11:30 17.04.2026
Суммарный коэффициент рождаемости вырос на Вологодчине в марте

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В марте текущего года суммарный коэффициент рождаемости в Вологодской области составил 1,386 единицы, зафиксирован рост, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"По итогам марта 2026 года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,386 единицы. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,067 единицы", — рассказал глава региона, его слова приводит пресс-служба областного правительства.
Рост указанного показателя стал возможен благодаря комплексу народосберегающих инициатив, которые реализует правительство области. Активно идет профилактика рынка алкогольной и вейп-продукции, в рамках нацпроекта "Семья" и программы губернатора "Семья – оплот Русского Севера" поддерживают молодых и многодетных родителей.
Так, по итогам прошлого года Вологодчина показала максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости за последние 13 лет. Реального прироста рождений регион достиг впервые за 11 лет. Также зафиксировано увеличение числа заключенных браков и снижение количества разводов.
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологдаДемография
 
 
