Суммарный коэффициент рождаемости вырос на Вологодчине в марте

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В марте текущего года суммарный коэффициент рождаемости в Вологодской области составил 1,386 единицы, зафиксирован рост, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"По итогам марта 2026 года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,386 единицы. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,067 единицы", — рассказал глава региона, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Рост указанного показателя стал возможен благодаря комплексу народосберегающих инициатив, которые реализует правительство области. Активно идет профилактика рынка алкогольной и вейп-продукции, в рамках нацпроекта "Семья" и программы губернатора "Семья – оплот Русского Севера" поддерживают молодых и многодетных родителей.