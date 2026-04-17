Опрос: россияне против сокращения расстояния от школ до табачных точек

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Большинство участников опроса высказались против инициативы о сокращении расстояния от образовательных организаций до торгового объекта, где продают табачную продукцию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
21 октября 2025, 14:11
"Вчера прошел опрос. Большинство - 62% - высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За - 31%, все равно - 7%", - написал председатель Госдумы в своем канале на платформе Max.
Он также сообщил, что принявшие участие в опросе граждане отмечали в комментариях, что решение об уменьшении дистанции принимать нельзя, так как это может пагубно повлиять на здоровье подрастающего поколения и снизить уровень защиты детей.
Кроме того, по словам Володина, многие участники опроса обращали внимание на необходимость увеличения расстояния и выработки более радикальных мер.
"При принятии решения будем опираться на ваше мнение", - заключил он.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, который для получения лицензии на розничную продажу требует в том числе наличие магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров.
В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года
5 декабря 2025, 00:39