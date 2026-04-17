Опрос: россияне против сокращения расстояния от школ до табачных точек

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Большинство участников опроса высказались против инициативы о сокращении расстояния от образовательных организаций до торгового объекта, где продают табачную продукцию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Володин провел опрос в Мах о поправке к законопроекту, согласно которой расстояние от образовательной организации до торгового объекта, где продают табачную продукцию, должно составлять не менее 100 метров с учетом искусственных и естественных преград.

"Вчера прошел опрос. Большинство - 62% - высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За - 31%, все равно - 7%", - написал председатель Госдумы в своем канале на платформе Max.

Он также сообщил, что принявшие участие в опросе граждане отмечали в комментариях, что решение об уменьшении дистанции принимать нельзя, так как это может пагубно повлиять на здоровье подрастающего поколения и снизить уровень защиты детей.

Кроме того, по словам Володина, многие участники опроса обращали внимание на необходимость увеличения расстояния и выработки более радикальных мер.

"При принятии решения будем опираться на ваше мнение", - заключил он.