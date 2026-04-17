Опрос: россияне против сокращения расстояния от школ до табачных точек - РИА Новости, 17.04.2026
09:04 17.04.2026 (обновлено: 09:16 17.04.2026)
Опрос: россияне против сокращения расстояния от школ до табачных точек

Володин: россияне против уменьшения расстояния от школ до табачных точек

Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мужчина курит сигарету. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство участников опроса (62%) высказались против инициативы о сокращении расстояния от образовательных организаций до точек продажи табачной продукции.
  • 31% участников опроса поддержали сокращение расстояния, 7% выразили безразличие.
  • Граждане, принявшие участие в опросе, отмечали, что уменьшение дистанции может пагубно повлиять на здоровье детей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Большинство участников опроса высказались против инициативы о сокращении расстояния от образовательных организаций до торгового объекта, где продают табачную продукцию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Володин провел опрос в Мах о поправке к законопроекту, согласно которой расстояние от образовательной организации до торгового объекта, где продают табачную продукцию, должно составлять не менее 100 метров с учетом искусственных и естественных преград.
"Вчера прошел опрос. Большинство - 62% - высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За - 31%, все равно - 7%", - написал председатель Госдумы в своем канале на платформе Max.
Он также сообщил, что принявшие участие в опросе граждане отмечали в комментариях, что решение об уменьшении дистанции принимать нельзя, так как это может пагубно повлиять на здоровье подрастающего поколения и снизить уровень защиты детей.
Кроме того, по словам Володина, многие участники опроса обращали внимание на необходимость увеличения расстояния и выработки более радикальных мер.
"При принятии решения будем опираться на ваше мнение", - заключил он.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, который для получения лицензии на розничную продажу требует в том числе наличие магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров.
