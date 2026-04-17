Сбежавший из части военный после задержания убил конвоира

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Задержанный в Петрозаводске за самовольное оставление воинской части рядовой при конвоировании ударил ножом в Санкт-Петербурге одного из конвоира, тот скончался, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет в своем канале на платформе Max.
"Следственными органами Главного военного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении рядового военнослужащего войсковой части. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в Петрозаводске группой розыска войсковой части был задержан рядовой, ранее самовольно оставивший расположение воинской части.
"При конвоировании задержанного в расположение части 16 апреля 2026 года около 20.00 в городе Санкт-Петербурге он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — добавили в СК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий скрывшегося с места преступления задержали по горячим следам.
"В настоящее время с задержанным проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения", — добавили в ведомстве.