Во Внуково ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.
- Рейсы на прилет и вылет выполняются по согласованию с соответствующими органами.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
