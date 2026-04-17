11:14 17.04.2026 (обновлено: 12:02 17.04.2026)
СК возбудил уголовное дело после взрыва во Владикавказе

© Сергей Меняйло/Telegram — Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на месте взрыва во Владикавказе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров.
  • В результате ЧП погиб работник коммунальных служб.
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва во Владикавказе, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб, сообщили в СУСК РФ по Северной Осетии.
"Следственными органами СУСК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил утром в пятницу, что работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что произошло это в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой.
