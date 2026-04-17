Причиной ЧП во Владикавказе стали взрывоопасные предметы - РИА Новости, 17.04.2026
12:15 17.04.2026
Причиной ЧП во Владикавказе стали взрывоопасные предметы в мусорном контейнере

© Сергей Меняйло/TelegramГлава Северной Осетии Сергей Меняйло на месте взрыва во Владикавказе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрывоопасные предметы в мусорном контейнере стали причиной взрыва во Владикавказе.
  • В результате происшествия погиб сотрудник коммунальных служб, возбуждено уголовное дело.
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере, предварительно, стали причиной взрыва во Владикавказе, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб, сообщили в СУ СК РФ по Северной Осетии.
"Сегодня произошёл ещё один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
ПроисшествияВладикавказРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
