Причиной ЧП во Владикавказе стали взрывоопасные предметы

Краткий пересказ от РИА ИИ
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере, предварительно, стали причиной взрыва во Владикавказе, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб, сообщили в СУ СК РФ по Северной Осетии.
"Сегодня произошёл ещё один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.