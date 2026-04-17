Во Владикавказе рассказали о новом взрыве рядом со складом пиротехники
08:24 17.04.2026 (обновлено: 08:39 17.04.2026)
Во Владикавказе рассказали о новом взрыве рядом со складом пиротехники

© РИА Новости / МЧС РФ
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Взрыв во Владикавказе, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб, произошел в том районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил утром в пятницу, что работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров, на месте происшествия работают правоохранители.
"Сегодняшний взрыв произошел в том же районе, где взорвался склад с пиротехникой неделю назад", - сказал собеседник агентства.
Взрыв с последующим горением произошел 10 апреля в центре Владикавказа в здании двухэтажного склада с пиротехникой. Сообщалось, что погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Позже в больнице скончался еще один пострадавший. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были арестованы трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва был введен режим ЧС.
