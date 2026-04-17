Во Владикавказе рассказали о новом взрыве рядом со складом пиротехники

НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Взрыв во Владикавказе, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб, произошел в том районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.