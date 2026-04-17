Россия соблюдает соглашение с ЕС об упрощенной выдаче виз, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва в одностороннем порядке продолжает соблюдать положения соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем в одностороннем порядке применять отдельные положения упомянутого Соглашения, а также сохранили все страны Европейского союза в перечне государств, чьи граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по единой электронной визе, которая оформляется в режиме онлайн в течение четырёх дней и не требует личного представления документов в российские дипломатические представительства и консульские учреждения", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов относительно заявлений посольства Франции в Москве.
Ранее посольство Франции в РФ сообщило РИА Новости, что правила выдачи Шенгенских виз в посольстве Франции не изменились, но с ноября прошлого года выдаются только однократные. Также в посольстве указали, что французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами.