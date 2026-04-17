Рейтинг@Mail.ru
Россия соблюдает соглашение с ЕС об упрощенной выдаче виз, заявила Захарова - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 17.04.2026 (обновлено: 10:56 17.04.2026)
Россия соблюдает соглашение с ЕС об упрощенной выдаче виз, заявила Захарова

Захарова: Россия продолжает выполнять соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва в одностороннем порядке продолжает соблюдать положения соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, заявила Мария Захарова.
  • Россия сохранила все страны Европейского союза в перечне государств, чьи граждане могут въезжать по единой электронной визе.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва в одностороннем порядке продолжает соблюдать положения соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем в одностороннем порядке применять отдельные положения упомянутого Соглашения, а также сохранили все страны Европейского союза в перечне государств, чьи граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по единой электронной визе, которая оформляется в режиме онлайн в течение четырёх дней и не требует личного представления документов в российские дипломатические представительства и консульские учреждения", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов относительно заявлений посольства Франции в Москве.
Ранее посольство Франции в РФ сообщило РИА Новости, что правила выдачи Шенгенских виз в посольстве Франции не изменились, но с ноября прошлого года выдаются только однократные. Также в посольстве указали, что французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
МИД России уличил французских дипломатов в лицемерии
Вчера, 10:23
 
ФранцияМоскваРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала