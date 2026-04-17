Песков ответил на вопрос о видеообращении Бони к Путину

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет смысла дальше дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони в адрес главы государства.
"Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах, которые подняла блогер.
Ранее Боня записала видеообращение к президенту России, в котором затронула в том числе темы паводков в Дагестане и выброс мазута в Черном море. В четверг Песков сообщил, что в Кремле видели обращение блогера к главе государства. После чего Боня записала новое видеообращение, в котором поблагодарила Кремль за реакцию.