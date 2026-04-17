Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

СК осматривает машину мужчины, подозреваемого в убийстве в Оренбуржье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Оренбургской области следователи осматривают грузовик подозреваемого в нападении на полицейских.

УФА, 17 апр – РИА Новости. Появилось видео, как следователи СК РФ по Оренбургской области осматривают грузовик, брошенный подозреваемым в ранении полицейских в Оренбуржье.

Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены 4 полицейских, один из них погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы, ведутся поиски подозреваемого.

Областная полиция сообщала, что подозреваемый бросил грузовик "ГАЗон" в районе поселка Белошапка и скрылся в гористой местности.

В пресс-службе СУСК РФ по Оренбургской области поделились с РИА Новости видео, как следователи осматривают брошенный подозреваемым автомобиль.