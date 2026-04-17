БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр утверждает, ссылаясь на информацию венгерской нефтегазовой компании MOL, что прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" якобы может возобновиться на следующей неделе.
"Гендиректор MOL сообщил, что, как мы ожидаем, поставки по "Дружбе" могут возобновиться на следующей неделе", - заявил Мадьяр на пресс-конференции в венгерском парламенте.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет антироссийских санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который не возобновляет транзит по политическим причинам. Власти Словакии также считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которого - шантаж.