Мадьяр рассказал, когда может возобновиться прокачка нефти по "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр утверждает, ссылаясь на информацию венгерской нефтегазовой компании MOL, что прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" якобы может возобновиться на следующей неделе.