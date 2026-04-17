Рейтинг@Mail.ru
Специалист рассказал об особенностях нового штамма коронавируса
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 17.04.2026 (обновлено: 09:12 17.04.2026)
Специалист рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

СЭС Узбекистана: штамм COVID-19 "Цикада" опаснее для детей, чем для взрослых

Перейти в медиабанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый штамм COVID-19 не рассматривают как причину новой эпидемии, сообщил первый зампредсед комитета СЭС Узбекистана Отабеков.
  • Вариант "Цикада" может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 17 апр - РИА Новости. Вариант COVID-19 "Цикада" не рассматривается как причина для новой эпидемии, он может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков.
Ранее СМИ писали, что новый вариант COVID-19, получивший название "Цикада", недавно был обнаружен в США и других странах. Позднее журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, что "Цикада" не обнаружена в России, данных о его тяжелом течении нет.
"У детей, ранее не сталкивавшихся с коронавирусом, риск заражения вирусом "Цикада" остается выше. Это объясняется тем, что в период пандемии значительная часть взрослого населения прошла вакцинацию или уже перенесла заболевание, в результате чего сформировался иммунитет", - сказал Отабеков в ходе брифинга.
Он уточнил, что штамм "Цикада" "не рассматривается как потенциальная причина новой эпидемии или пандемии".
По данным СЭС, клинические симптомы нового штамма похожи на штамм "Омикрон": у заболевшего наблюдается заложенность носа, кашель, боль в горле, покраснение, а также иногда потеря обоняния и вкуса.
"Эпидемиологическая обстановка в стране остаётся стабильной. По нашим оценкам, около 80% граждан обладают коллективным иммунитетом. В этой связи нет поводов для беспокойства", - добавил Отабеков.
СШАРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоУзбекистанКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала