Специалист рассказал об особенностях нового штамма коронавируса

ТАШКЕНТ, 17 апр - РИА Новости. Вариант COVID-19 "Цикада" не рассматривается как причина для новой эпидемии, он может быть более опасен для детей, чем для взрослых, которые уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков.

Ранее СМИ писали, что новый вариант COVID-19, получивший название "Цикада", недавно был обнаружен в США и других странах. Позднее журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора , что "Цикада" не обнаружена в России , данных о его тяжелом течении нет.

"У детей, ранее не сталкивавшихся с коронавирусом, риск заражения вирусом "Цикада" остается выше. Это объясняется тем, что в период пандемии значительная часть взрослого населения прошла вакцинацию или уже перенесла заболевание, в результате чего сформировался иммунитет", - сказал Отабеков в ходе брифинга.

Он уточнил, что штамм "Цикада" "не рассматривается как потенциальная причина новой эпидемии или пандемии".

По данным СЭС, клинические симптомы нового штамма похожи на штамм "Омикрон": у заболевшего наблюдается заложенность носа, кашель, боль в горле, покраснение, а также иногда потеря обоняния и вкуса.