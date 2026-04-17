Эксперт рассказала, кого нельзя уволить

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Беременных женщин, женщин с ребенком в возрасте до 3 лет, сотрудников в отпуске и на больничном, а также ряд других категорий запрещено увольнять по инициативе работодателя, исключением является увольнение при ликвидации организации, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Такие ограничения действуют в отношении сотрудников, которые находятся в отпуске или на больничном на момент увольнения. Работодателю следует дождаться выхода сотрудника на работу, иначе увольнение будет признано незаконным, и работник будет восстановлен. Нельзя увольнять беременных женщин и женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет", - сказала Котлярова.

По ее словам, запрещено увольнять по инициативе работодателя одиноких матерей, родителей, законных представителей ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет. Также ограничения действуют в отношении родителей или законных представителей, которые являются единственными кормильцами ребенка в возрасте до трех лет в многодетной семье с детьми в возрасте до 14 лет, при условии, что другой родитель или другой законный представитель официально не работает.

"Но для этой категории сотрудников увольнение по инициативе работодателя возможно в связи с виновными действиями. Для увольнения несовершеннолетних работников по инициативе работодателя необходимо получить согласие Государственной инспекции труда или комиссии по делам несовершеннолетних. Нельзя уволить членов профсоюза и представителей сотрудников, участвующих в разрешении коллективных трудовых споров. Также ограничения распространяются на овдовевших супругов ветеранов боевых действий, которые не вступили в повторный брак", - отметила собеседница.

Котлярова рассказала, что решение о прекращении трудового договора с такими сотрудниками по инициативе работодателя может быть оспорено в суде.

"При этом увольнение в связи с ликвидацией организации - единственное основание увольнения по инициативе работодателя, при котором увольняются все сотрудники, включая тех, кто находится в отпуске или на больничном", - добавила собеседница.