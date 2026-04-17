Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наркоманы массово попадают в ВСУ из-за липовых заключений медкомиссий, заявила украинский военный омбудсмен Решетилова.
- В одной из воинских частей ВСУ обнаружили около двух тысяч военнослужащих, страдающих от наркозависимости или находящихся на заместительной поддерживающей терапии.
- На фронте отсутствует возможность обеспечить заместительную терапию, что может привести к синдрому отмены и летальному исходу.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Наркозависимые люди массово попадают в ВСУ из-за липовых заключений медкомиссий об их пригодности к службе, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.
"Это люди либо наркозависимые, либо находящиеся на заместительной поддерживающей терапии. В какой-то момент они попали в войска или с выводом военно-врачебной комиссии "пригодны", или "ограниченно пригодны". Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках", - заявил Решетилова в интервью украинской журналистке Ирине Сампан.
Как заявила омбудсмен, только в одной из воинских частей ВСУ обнаружили около двух тысяч таких военнослужащих. По ее словам, отдельная проблема - отсутствие возможности обеспечить на фронте заместительную терапию тем, кто ее проходил ранее в рамках лечения зависимости. В результате у этих людей возникает синдром отмены, начинается "ломка", что в конечном итоге может привести к летальному исходу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.