Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России утверждает, что Украина стремится к более активному вовлечению Италии в конфликт с Россией.

Владимир Зеленский посетил Италию с целью склонить правительство и предприятия ВПК к сотрудничеству с украинскими производителями боевых систем.

Посольство Россия указало на вовлеченность четырех итальянских предприятий в производство компонентов для украинских БПЛА.

РИМ, 17 апр – РИА Новости. Киевский режим хочет видеть более активное вовлечение Италии в продолжение конфликта с Россией с нанесением террористических ударов по объектам на российской территории, сообщило посольство РФ в Риме, комментируя недавний визит на Апеннины Владимира Зеленского.

"Как следует из официальных и аналитических материалов об итогах очередного, уже десятого визита в Рим главы киевского режима Зеленского , его основной задачей было склонить итальянское правительство и подотчетные ему предприятия ВПК к более активному сотрудничеству с украинскими предприятиями, производящими БПЛА и другие боевые системы, используемые ВСУ для нанесения ударов по территории России", - говорится в заявлении посольства.

Зеленский, отметили российские дипломаты, поспешил в объятия итальянских руководителей с целью получить не только "очередную дозу протокольного утешения, но и заручиться обязательствами в предоставлении новых порций смертоносных систем для продолжения войны с Россией".

"Как бы ни скрывали в римских коридорах власти свои истинные намерения, от внимания общественности не ускользнуло, что за формальными объятиями и похлопываниями по плечу украинские поджигатели войны хотели бы видеть более активное вовлечение Италии , в том числе промышленное и технологическое, в осуществляемые на регулярной основе террористические атаки на гражданские объекты, находящиеся на территории России , включая Москву Санкт-Петербург и другие населенные пункты, расположенные в отдаленных от Украины регионах", - отмечается в сообщении.

Посольство в этой связи напомнило об известной вовлеченности итальянских предприятий в преступные авантюры Киева . Минобороны России 15 апреля сообщило, что целых четыре итальянских предприятия задействованы в производстве компонентов для украинских БПЛА.

"Таким образом, вместо того чтобы приложить усилия для достижения мирных и дипломатических договоренностей о прекращении боевых действий и устранения глубинных причин конфликта на Украине, киевские руководители в очередной раз, используя дымовую завесу предложений о перемирии и полностью игнорируя интересы собственного населения", - заявило российское посольство.