Посольство России: Украина хочет активного вовлечения Италии в конфликт - РИА Новости, 17.04.2026
19:24 17.04.2026
Посольство России: Украина хочет активного вовлечения Италии в конфликт

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России утверждает, что Украина стремится к более активному вовлечению Италии в конфликт с Россией.
  • Владимир Зеленский посетил Италию с целью склонить правительство и предприятия ВПК к сотрудничеству с украинскими производителями боевых систем.
  • Посольство Россия указало на вовлеченность четырех итальянских предприятий в производство компонентов для украинских БПЛА.
РИМ, 17 апр – РИА Новости. Киевский режим хочет видеть более активное вовлечение Италии в продолжение конфликта с Россией с нанесением террористических ударов по объектам на российской территории, сообщило посольство РФ в Риме, комментируя недавний визит на Апеннины Владимира Зеленского.
"Как следует из официальных и аналитических материалов об итогах очередного, уже десятого визита в Рим главы киевского режима Зеленского, его основной задачей было склонить итальянское правительство и подотчетные ему предприятия ВПК к более активному сотрудничеству с украинскими предприятиями, производящими БПЛА и другие боевые системы, используемые ВСУ для нанесения ударов по территории России", - говорится в заявлении посольства.
Зеленский, отметили российские дипломаты, поспешил в объятия итальянских руководителей с целью получить не только "очередную дозу протокольного утешения, но и заручиться обязательствами в предоставлении новых порций смертоносных систем для продолжения войны с Россией".
"Как бы ни скрывали в римских коридорах власти свои истинные намерения, от внимания общественности не ускользнуло, что за формальными объятиями и похлопываниями по плечу украинские поджигатели войны хотели бы видеть более активное вовлечение Италии, в том числе промышленное и технологическое, в осуществляемые на регулярной основе террористические атаки на гражданские объекты, находящиеся на территории России, включая Москву, Санкт-Петербург и другие населенные пункты, расположенные в отдаленных от Украины регионах", - отмечается в сообщении.
Посольство в этой связи напомнило об известной вовлеченности итальянских предприятий в преступные авантюры Киева. Минобороны России 15 апреля сообщило, что целых четыре итальянских предприятия задействованы в производстве компонентов для украинских БПЛА.
"Таким образом, вместо того чтобы приложить усилия для достижения мирных и дипломатических договоренностей о прекращении боевых действий и устранения глубинных причин конфликта на Украине, киевские руководители в очередной раз, используя дымовую завесу предложений о перемирии и полностью игнорируя интересы собственного населения", - заявило российское посольство.
Оно отметило, что киевские руководители "демонстрируют свою недоговороспособность и стремление при помощи Запада продолжать войну до последнего украинца, стараясь изо всех сил вовлечь в нее европейские страны и тем самым спровоцировать третью мировую войну со всеми вытекающими из этого последствиями".
