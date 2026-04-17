На Украине могут быть тысячи мошеннических колл-центров, сообщил эксперт
19:00 17.04.2026
На Украине могут быть тысячи мошеннических колл-центров, сообщил эксперт

Детектив Галич: на Украине может быть больше 10 тыс мошеннических колл-центров

  • На Украине насчитывается свыше десяти тысяч мошеннических колл-центров, сообщил детектив Галич.
  • Только в Киеве таких колл-центров более тысячи.
  • Количество мошеннических колл-центров на Украине постоянно растет.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Украине насчитывается свыше десяти тысяч мошеннических колл-центров, только в Киеве их сейчас больше тысячи, сообщил экс-сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич.
"Сейчас такое количество этих колл-центров, что большое количество людей ассоциируют эти колл-центры с обычной работой. Только в Киеве их больше тысячи. Это может быть свыше десяти тысяч по Украине. Это бич нашего общества", - сообщил Галич в интервью YouTube-каналу украинского блогера Евы Коршик.
По его словам, примерно семеро из десяти его знакомых в возрасте от 18 до 25 лет работали или ходили на собеседования в такие колл-центры.
"Эти люди уже другие, они не смогут никогда работать на обычных работах", - добавил он. Как отметил Галич, количество мошеннических колл-центров на Украине постоянно растет.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Украинские мошенники переключились с россиян на европейцев
13 января, 03:34
 
