Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине насчитывается свыше десяти тысяч мошеннических колл-центров, сообщил детектив Галич.

Только в Киеве таких колл-центров более тысячи.

Количество мошеннических колл-центров на Украине постоянно растет.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Украине насчитывается свыше десяти тысяч мошеннических колл-центров, только в Киеве их сейчас больше тысячи, сообщил экс-сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич.

"Сейчас такое количество этих колл-центров, что большое количество людей ассоциируют эти колл-центры с обычной работой. Только в Киеве их больше тысячи. Это может быть свыше десяти тысяч по Украине . Это бич нашего общества", - сообщил Галич в интервью YouTube-каналу украинского блогера Евы Коршик.

По его словам, примерно семеро из десяти его знакомых в возрасте от 18 до 25 лет работали или ходили на собеседования в такие колл-центры.