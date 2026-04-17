Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 17.04.2026 (обновлено: 16:32 17.04.2026)
Эрдоган заявил о готовности провести саммит по Украине на уровне лидеров

Эрдоган: Турция готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Администрация президента Турции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрдоган заявил о готовности Турции организовать саммит по Украине на уровне лидеров.
  • Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и передача тел погибших украинских военнослужащих.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров.
"Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров, если стороны выразят готовность к диалогу", - сказал он, выступая на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала