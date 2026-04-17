Эрдоган заявил о готовности провести саммит по Украине на уровне лидеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрдоган заявил о готовности Турции организовать саммит по Украине на уровне лидеров.
- Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и передача тел погибших украинских военнослужащих.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров.
"Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров, если стороны выразят готовность к диалогу", - сказал он, выступая на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.