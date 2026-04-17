Эрдоган заявил о готовности провести саммит по Украине на уровне лидеров

Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и передача тел погибших украинских военнослужащих.

АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать саммит по Украине на уровне лидеров.

"Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров, если стороны выразят готовность к диалогу", - сказал он, выступая на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.