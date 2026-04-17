Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Украине массово закрываются заведения общепита, лишь в марте были закрыты более 200 точек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на рестораторов и экспертов.

"В Украине идет массовое закрытие заведений общественного питания... Глава компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявила, что только в Киеве за март продается или закрылось больше 200 заведений", - говорится в сообщении издания.

По словам Насоновой, Киев охватила "эпидемия закрытия кофеен и стрит-фуда".

"Затраты увеличились в разы, посещаемость упала - тоже в разы. А с февраля начали приходить платежки за электроэнергию вдвое больше предыдущих. Поэтому многие, подсчитав убытки, решили просто закрыться", - подчеркнула она.

Ресторатор и блогер Богдан Кожушко также подтвердил изданию данную тенденцию. По его словам, закрытие заведений связано в том числе и с деятельностью ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).

Национальный банк Украины ранее прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов.