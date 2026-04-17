Рейтинг@Mail.ru
На Украине массово закрываются заведения общепита
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 17.04.2026 (обновлено: 01:46 17.04.2026)
На Украине массово закрываются заведения общепита

На Украине в марте закрылось более 200 заведений общепита

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине массово закрываются заведения общепита.
  • Только в Киеве за март закрылось или было выставлено на продажу более 200 заведений общественного питания.
  • Рестораторы связывают закрытие заведений с увеличением затрат, снижением посещаемости и ростом платежей за электроэнергию, а также с деятельностью территориальных центров комплектования (военкоматов).
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Украине массово закрываются заведения общепита, лишь в марте были закрыты более 200 точек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на рестораторов и экспертов.
Украине идет массовое закрытие заведений общественного питания... Глава компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявила, что только в Киеве за март продается или закрылось больше 200 заведений", - говорится в сообщении издания.
Логотип Zara - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
9 февраля, 10:51
По словам Насоновой, Киев охватила "эпидемия закрытия кофеен и стрит-фуда".
"Затраты увеличились в разы, посещаемость упала - тоже в разы. А с февраля начали приходить платежки за электроэнергию вдвое больше предыдущих. Поэтому многие, подсчитав убытки, решили просто закрыться", - подчеркнула она.
Ресторатор и блогер Богдан Кожушко также подтвердил изданию данную тенденцию. По его словам, закрытие заведений связано в том числе и с деятельностью ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Национальный банк Украины ранее прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Киев будет нуждаться в финансировании после конфликта, заявила глава МВФ
12 апреля, 18:56
 
УкраинаКиевСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала