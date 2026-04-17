Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине массово закрываются заведения общепита.
- Только в Киеве за март закрылось или было выставлено на продажу более 200 заведений общественного питания.
- Рестораторы связывают закрытие заведений с увеличением затрат, снижением посещаемости и ростом платежей за электроэнергию, а также с деятельностью территориальных центров комплектования (военкоматов).
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Украине массово закрываются заведения общепита, лишь в марте были закрыты более 200 точек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на рестораторов и экспертов.
По словам Насоновой, Киев охватила "эпидемия закрытия кофеен и стрит-фуда".
"Затраты увеличились в разы, посещаемость упала - тоже в разы. А с февраля начали приходить платежки за электроэнергию вдвое больше предыдущих. Поэтому многие, подсчитав убытки, решили просто закрыться", - подчеркнула она.
Ресторатор и блогер Богдан Кожушко также подтвердил изданию данную тенденцию. По его словам, закрытие заведений связано в том числе и с деятельностью ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Национальный банк Украины ранее прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.