Александр Бречалов: в удмуртской школе появятся уникальные агроклассы
Удмуртская Республика
 
16:35 17.04.2026
Александр Бречалов: в удмуртской школе появятся уникальные агроклассы

Бречалов: уникальные аграрные классы откроются в школе Селтинского района

Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 17 апр – РИА Новости. Уникальные аграрные классы откроются в школе Селтинского района Удмуртии после капитального ремонта: школьники научатся изготавливать сыры и выращивать растения, сообщил глава региона Александр Бречалов в Мах.
"Умеете ли вы делать сыр? Селтинские ребята научатся этому в школе. В новые агроклассы закупим солильную ванну, маслобойку, сепаратор, а еще оборудование для выращивания растений и экологическую лабораторию", - сообщил Бречалов.
Глава Удмуртии рассказал, что в Селтах начинается капитальный ремонт школы по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ).
"Обновим сразу 2 школьных корпуса и стадион. Оборудуем новый компьютерный класс, купим станки с ЧПУ, 3D‑принтеры, отремонтируем и переоснастим спортивный зал и столовую, закупим мебель, благоустроим школьную территорию", - написал он.
В пресс-службе руководителя региона сообщили, что создание агроклассов с современным оборудованием в сельских школах — начальный этап подготовки специалистов для предприятий агропромышленного комплекса республики. Укомплектование квалифицированными кадрами предприятий агропромышленного комплекса — одна из задач нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
"Накануне на объекте министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин проверил старт ремонта, обсудил с подрядчиками сроки и этапы работ. Капитальный ремонт затронет основное здание школы для старшеклассников площадью 4909 кв. м, а также корпус со спортивным залом и столовой", - сообщает пресс-служба.
На объектах полностью заменят все инженерные системы, восстановят гидроизоляцию фундамента, обновят фасады и благоустроят пришкольную территорию. Сейчас подрядчики демонтируют пищеблок и спортзал. На время проведения ремонта для 316 старшеклассников учебный процесс организуют в две смены в других корпусах школы, пояснили власти региона.
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе — одно из главных направлений, которое глава Удмуртии Александр Бречалов определил для правительства республики на 2026 год. Благодаря программе КРСТ в районах появляются новые и обновленные школы, дома культуры, инженерные сети и дороги", - отметили в пресс-службе.
"Кроме Селтинской, у нас в этом году в очереди на обновление балезинская школа №1 по программе КРСТ и еще 11 школ по нацпроекту "Молодежь и дети". Всего по программе капремонта, разработанной "Единой Россией", за 3 года мы отремонтировали в республике уже 46 школьных корпусов, еще 4 обновили и построили по КРСТ", - рассказал Бречалов в Мах.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловСелтинский район
 
 
