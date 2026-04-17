Камавинга извинился за удаление в матче против "Баварии"

В среду "Бавария" на домашнем поле обыграла "Реал" (4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На 86-й минуте Камавинга спустя 25 минут после выхода на поле получил вторую желтую карточку и был удален. Спустя три минуты вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет, а в добавленное время полузащитник Майкл Олисе вывел хозяев вперед. После игры главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что судье нельзя было показывать Камавинга вторую желтую карточку.