Камавинга извинился за удаление в матче против "Баварии"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Французский футболист мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга извинился за удаление в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
В среду "Бавария" на домашнем поле обыграла "Реал" (4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На 86-й минуте Камавинга спустя 25 минут после выхода на поле получил вторую желтую карточку и был удален. Спустя три минуты вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет, а в добавленное время полузащитник Майкл Олисе вывел хозяев вперед. После игры главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что судье нельзя было показывать Камавинга вторую желтую карточку.
"Я беру на себя ответственность за свои действия. Хочу извиниться перед командой и всеми фанатами "Реала". Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует "Мадрид", - написал Камавинга в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).