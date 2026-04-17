Рейтинг@Mail.ru
Камавинга извинился за удаление в матче против "Баварии" - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:02 17.04.2026 (обновлено: 02:08 17.04.2026)
Камавинга извинился за удаление в матче против "Баварии"

© Фото : Пресс-служба ФК "Реал Мадрид"Полузащитник "Реал Мадрид" Эдуарду Камавинга
Полузащитник Реал Мадрид Эдуарду Камавинга - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Реал Мадрид"
Полузащитник "Реал Мадрид" Эдуарду Камавинга . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский футболист мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга извинился за удаление в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии».
  • «Бавария» обыграла «Реал» со счетом 4:3 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а Камавинга был удален с поля на 86-й минуте.
  • Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что судье не следовало показывать Камавинге вторую желтую карточку.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Французский футболист мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга извинился за удаление в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".
В среду "Бавария" на домашнем поле обыграла "Реал" (4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На 86-й минуте Камавинга спустя 25 минут после выхода на поле получил вторую желтую карточку и был удален. Спустя три минуты вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет, а в добавленное время полузащитник Майкл Олисе вывел хозяев вперед. После игры главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что судье нельзя было показывать Камавинга вторую желтую карточку.
«
"Я беру на себя ответственность за свои действия. Хочу извиниться перед командой и всеми фанатами "Реала". Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует "Мадрид", - написал Камавинга в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ФутболСпортЭдуардо КамавингаРеал МадридБаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала