Лавров прибыл в Турцию - РИА Новости, 17.04.2026
21:57 17.04.2026 (обновлено: 22:01 17.04.2026)
Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в V Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД России сообщали, что на полях мероприятия у министра запланирован ряд встреч, а также выступление на специальной сессии форума.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открывается в пятницу с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тысячи журналистов. Форум соберет делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия - Лавров.
