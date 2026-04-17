АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в V Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД России сообщали, что на полях мероприятия у министра запланирован ряд встреч, а также выступление на специальной сессии форума.
Пятый Анталийский дипломатический форум (ADF2026) открывается в пятницу с участием более чем 5 тысяч гостей и свыше 1 тысячи журналистов. Форум соберет делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций. Почетный гость мероприятия - Лавров.