Турция будет работать над полным обеспечением мира в Иране, заявил Эрдоган

АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом в Анталье заявил, что Турция будет работать над полным обеспечением мира в Иране.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция с самого первого дня конфликта, начавшегося с нападений на Иран, остается на стороне мира; что усилия и успехи Пакистана в обеспечении прекращения огня заслужили признание всего мира; и что мы будем работать над продлением перемирия до тех пор, пока в Иране не будет достигнут мир", - сообщила канцелярия турецкого лидера.