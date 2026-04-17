Турция будет работать над полным обеспечением мира в Иране, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет работать над полным обеспечением мира в Иране.
- Он принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, и они обсудили процесс прекращения огня в Иране.
- Эрдоган подчеркнул необходимость создания новой архитектуры региональной безопасности.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом в Анталье заявил, что Турция будет работать над полным обеспечением мира в Иране.
"Президент Эрдоган отметил, что Турция с самого первого дня конфликта, начавшегося с нападений на Иран, остается на стороне мира; что усилия и успехи Пакистана в обеспечении прекращения огня заслужили признание всего мира; и что мы будем работать над продлением перемирия до тех пор, пока в Иране не будет достигнут мир", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган подчеркнул необходимость создания новой архитектуры региональной безопасности, основанной на прочных фундаментах, и выразил удовлетворение тем, что тесное сотрудничество между министрами иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана продолжилось на Дипломатическом форуме в Анталье.
