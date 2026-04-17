Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе продолжают разбор завалов разрушенных домов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 17.04.2026 (обновлено: 14:20 17.04.2026)
В Туапсе продолжают разбор завалов разрушенных домов после атаки БПЛА

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА.
  • В разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ликвидация последствия атаки БПЛА продолжается в Туапсе, в разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Туапсе продолжают ликвидировать последствия атаки БПЛА. В разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
На морском терминале в Туапсе начался пожар
16 апреля, 17:02
Как отметил глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба продолжат работу в предстоящие выходные.
Оперативный штаб сообщает, что люди, лишившиеся крова, разместятся в выделенном маневренном фонде. Пункт временного размещения продолжает работать, в настоящий момент постояльцев в нём нет.
Помимо этого, в районе Варваринки восстанавливают водопровод, поврежденный обломками БПЛА. Также отремонтировано несколько сетей теплоснабжения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).
Спасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
ТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала