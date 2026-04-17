В Туапсе продолжают разбор завалов разрушенных домов

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ликвидация последствия атаки БПЛА продолжается в Туапсе, в разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как отметил глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба продолжат работу в предстоящие выходные.
Оперативный штаб сообщает, что люди, лишившиеся крова, разместятся в выделенном маневренном фонде. Пункт временного размещения продолжает работать, в настоящий момент постояльцев в нём нет.
Помимо этого, в районе Варваринки восстанавливают водопровод, поврежденный обломками БПЛА. Также отремонтировано несколько сетей теплоснабжения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).