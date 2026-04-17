В Туапсе продолжают разбор завалов разрушенных домов

Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ликвидация последствия атаки БПЛА продолжается в Туапсе, в разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как отметил глава муниципалитета Сергей Бойко , комиссии по оценке ущерба продолжат работу в предстоящие выходные.

Оперативный штаб сообщает, что люди, лишившиеся крова, разместятся в выделенном маневренном фонде. Пункт временного размещения продолжает работать, в настоящий момент постояльцев в нём нет.

Помимо этого, в районе Варваринки восстанавливают водопровод, поврежденный обломками БПЛА. Также отремонтировано несколько сетей теплоснабжения.