Российскую звезду UFC выгнали из самолета в США. Что он натворил?

Что надо знать об Армане Царукяне:
- Бьется в UFC на протяжении семи лет. За это время одержал в сильнейшей лиге мира 10 побед при двух поражениях;
- Его общий рекорд — 23 победы (15 из которых — досрочные) в 26 профессиональных боях;
- В настоящий момент идет на серии из пяти побед и по заслугам называется претендентом №1 в легкой весовой категории. Правда, так не считают боссы лиги, которые уже не раз "прокатывали" Армана мимо титульного противостояния.
- Царукян впал в немилость руководству после событий января 2025 года, когда за пару дней до титульного реванша с Исламом Махачевым он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Что разозлило главу UFC Дэйну Уайта;
- С того момента Арман провел всего один бой, прошлой осенью деклассировав в Катаре говорливого новозеландца Дэна Хукера;
- В настоящий момент поясом владеет непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, который на июньском турнире в Белом доме встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. В последнего совсем не верят эксперты, так что Царукяна называют следующим в очереди после американца;
- В 2026-м серьезно подкачал "медийку", став одним из самых хайповых (если не сказать самым хайповым) в мире единоборств. Особенно вирусными получились ролики Царукяна с большими порциями фаст-фуда, который он кушал на яхтах и частных самолетах.
- Уайт сменил гнев на милость и недавно тепло высказался о топовом легковесе:
"Мне нравится то, что Арман делает: остается активным, светится на публике. Да и тусовки с блогершей Ниной Драмой явно не вредят. Вы знаете, как все происходит – каждую субботу что-то меняется, и ты начинаешь смотреть, какие варианты по боям есть до конца года. Посмотрим, что будет с Арманом. Главное – чтобы он не вел себя как маньяк, когда появляется на турнирах. Теперь мне нравится Арман! Как-то ночью я ехал в Лас-Вегасе, и вдруг кто-то начал на меня орать. Я опустил стекло, а рядом – Роллс-Ройс, и там, черт возьми, Арман. Очень интересный парень", – говорил босс промоушена в интервью Эйдину Россу.
- А еще спортсмен очень любит роскошную жизнь и не забывает об этом напоминать подписчикам и всем тем, кому небезразличны разборки в октагоне:
"Не знаю, сколько точно трачу в месяц… Но, вероятно, около 500-700 тысяч долларов (около 39-55 млн рублей). Каждый месяц покупаю часы после соревнований по борьбе или грэпплингу. Но одни часы стоят, если уж на то пошло, около $250 тыс. (почти 20 млн рублей)". (Full Send Podcast)
Арман до Филадельфии в итоге добрался
"Отказался от коммерческих рейсов, видимо, теперь я на частном. К черту Ameriсan Air", — оставил Царукян комментарий в социальных сетях.