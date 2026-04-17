Российскую звезду UFC выгнали из самолета в США. Что он натворил? - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Единоборства
14:05 17.04.2026 (обновлено: 14:19 17.04.2026)
14:05 17.04.2026 (обновлено: 14:19 17.04.2026)
Российскую звезду UFC выгнали из самолета в США. Что он натворил?

Бойца UFC Царукяна сняли с рейса в США из-за пользования телефоном при взлете

Арман Царукян
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян оказался в центре скандала после того, как его вместе с двумя товарищами выгнали из самолета в США.
Известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) спортсмен направлялся на рейсе American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Как сообщил журналист Адам Зубайраев, один из представителей команды Армана пользовался телефоном во время захода на взлет, в то время как другой мужчина открыл столик — это и стало причиной санкций по отношению к бойцу ММА.

Резонансное видео прилагается

Что надо знать об Армане Царукяне:

  • Бьется в UFC на протяжении семи лет. За это время одержал в сильнейшей лиге мира 10 побед при двух поражениях;
  • Его общий рекорд — 23 победы (15 из которых — досрочные) в 26 профессиональных боях;
  • В настоящий момент идет на серии из пяти побед и по заслугам называется претендентом №1 в легкой весовой категории. Правда, так не считают боссы лиги, которые уже не раз "прокатывали" Армана мимо титульного противостояния.
  • Царукян впал в немилость руководству после событий января 2025 года, когда за пару дней до титульного реванша с Исламом Махачевым он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Что разозлило главу UFC Дэйну Уайта;
Арман Царукян
  • С того момента Арман провел всего один бой, прошлой осенью деклассировав в Катаре говорливого новозеландца Дэна Хукера;
  • В настоящий момент поясом владеет непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, который на июньском турнире в Белом доме встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. В последнего совсем не верят эксперты, так что Царукяна называют следующим в очереди после американца;
  • В 2026-м серьезно подкачал "медийку", став одним из самых хайповых (если не сказать самым хайповым) в мире единоборств. Особенно вирусными получились ролики Царукяна с большими порциями фаст-фуда, который он кушал на яхтах и частных самолетах.
Эпизод боя Царукяна против Хукера на турнире UFC в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна
23 ноября 2025, 00:24
  • Уайт сменил гнев на милость и недавно тепло высказался о топовом легковесе:
«

"Мне нравится то, что Арман делает: остается активным, светится на публике. Да и тусовки с блогершей Ниной Драмой явно не вредят. Вы знаете, как все происходит – каждую субботу что-то меняется, и ты начинаешь смотреть, какие варианты по боям есть до конца года. Посмотрим, что будет с Арманом. Главное – чтобы он не вел себя как маньяк, когда появляется на турнирах. Теперь мне нравится Арман! Как-то ночью я ехал в Лас-Вегасе, и вдруг кто-то начал на меня орать. Я опустил стекло, а рядом – Роллс-Ройс, и там, черт возьми, Арман. Очень интересный парень", – говорил босс промоушена в интервью Эйдину Россу.

  • А еще спортсмен очень любит роскошную жизнь и не забывает об этом напоминать подписчикам и всем тем, кому небезразличны разборки в октагоне:
«

"Не знаю, сколько точно трачу в месяц… Но, вероятно, около 500-700 тысяч долларов (около 39-55 млн рублей). Каждый месяц покупаю часы после соревнований по борьбе или грэпплингу. Но одни часы стоят, если уж на то пошло, около $250 тыс. (почти 20 млн рублей)". (Full Send Podcast)

Арман до Филадельфии в итоге добрался

Пришлось задействовать частный самолет. Уже в ночь 19 апреля Царукян выступит во главе турнира борцовской лиги RAF, на котором встретится с прославленным американцем Юрайей Фейбером.
«

"Отказался от коммерческих рейсов, видимо, теперь я на частном. К черту Ameriсan Air", — оставил Царукян комментарий в социальных сетях.

Макс Холлоуэй - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Величайший нокаут в истории UFC? Яркий рубака из США сам стал жертвой
14 апреля, 20:20
 
