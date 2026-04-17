Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 17.04.2026 (обновлено: 19:43 17.04.2026)
Трамп заявил, что не решил, ехать ли в Исламабад в случае сделки с Ираном

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о возможной поездке в Исламабад в случае заключения сделки Соединенных Штатов и Ирана.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. Позднее американский президент утверждал, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
"Я пока не принял решение (о своей поездке в Исламабад - ред.)", - сказал Трамп агентству Рейтер.
Президент добавил, что, "может быть", совершит поездку.
В миреИсламабадИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала