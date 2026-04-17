Трамп заявил, что не решил, ехать ли в Исламабад в случае сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о возможной поездке в Исламабад в случае заключения сделки Соединенных Штатов и Ирана.
- По сообщению портала Axios, второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде в воскресенье.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о возможной поездке в Исламабад в случае заключения сделки Соединенных Штатов и Ирана.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. Позднее американский президент утверждал, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
Президент добавил, что, "может быть", совершит поездку.