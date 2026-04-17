Правительство "Тисы" не отменит заморозку цен на топливо, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство партии "Тиса" в Венгрии не станет отменять заморозку цен на бензин и дизельное топливо, введенную предыдущим правительством Виктора Орбана, заявил Петер Мадьяр.
- Нефтегазовая компания MOL подтвердила бесперебойные поставки топлива в Венгрию, несмотря на турбулентную ситуацию на мировом рынке.
- Мадьяр также призвал правительство Орбана продлить действие постановления о снижении акцизного налога на топливо, истекающего 30 апреля, на месяц до 30 мая.
БУДАПЕШТ, 17 апр - РИА Новости. Правительство победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" не станет отменять заморозку цен на бензин и дизельное топливо, введенную правительством Виктора Орбана, заявил председатель партии Петер Мадьяр.
"Мы договорились, что сохраним защищенные цены на дизельное топливо и бензин даже после формирования нового правительства, и это не создаст дополнительной нагрузки на венгерский бюджет", - написал Мадьяр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после переговоров с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL.
По его словам , MOL подтвердила, что "бесперебойные поставки топлива в Венгрию обеспечены, несмотря на турбулентную ситуацию на мировом рынке".
Мадьяр также призвал правительство Орбана продлить действие постановления о снижении акцизного налога на топливо, истекающего 30 апреля, на месяц до 30 мая.
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизтопливо для венгерских автомобилей, а также запретило экспорт нефти, бензина и дизтоплива. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшими и Венгрию.
Ограниченная цена 595 форинтов (1,75 доллара) за литр на бензин и 615 форинтов (1,8 доллара) на дизельное топливо распространяется только на транспортные средства с венгерскими номерами, а также на фермеров, перевозчиков и венгерские предприятия. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что ограничение цены на топливо будет сохраняться до тех пор, пока она сама естественным образом не вернется к значениям ниже потолка.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 137 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 56 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.