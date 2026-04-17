Правительство "Тисы" не отменит заморозку цен на топливо, заявил Мадьяр

Ограниченная цена 595 форинтов (1,75 доллара) за литр на бензин и 615 форинтов (1,8 доллара) на дизельное топливо распространяется только на транспортные средства с венгерскими номерами, а также на фермеров, перевозчиков и венгерские предприятия. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что ограничение цены на топливо будет сохраняться до тех пор, пока она сама естественным образом не вернется к значениям ниже потолка.