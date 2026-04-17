Священник–реаниматолог рассказал, как верующие могут увидеть Бога

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Бога можно увидеть, веря в Него, и если Он сам этого захочет, Он может явиться в том числе в виде помощи, чудесного, по молитвам, исцеления, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Через неделю после Воскресения Христова в Русской церкви встречают Антипасху (греческое название: "анти" значит "напротив"), или иначе - Фомино воскресенье (в 2026 году 19 апреля). Праздник установлен в память об уверении апостола Фомы, который отсутствовал в день Воскресения Христова и сначала не поверил в реальность этого события.

Согласно Евангелию, через неделю после своего Воскресения Иисус Христос вновь явился ученикам и предложил Фоме вложить пальцы в рану, оставленную копьем во время распятия, и посмотреть пронзенные гвоздями руки (Евангелие от Иоанна). Так Фома удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".

"Бог может явить себя по-разному. Например, в нетварном свете, в Благодатном огне, который сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Моисею Бог явился как неопалимая купина – объятый пламенем куст, который не сгорал. Но Господь может явиться любому человеку, если на то у Него есть замысел. Его видят даже буквально - но такое бывает крайне редко", - сказал отец Феодорит Сеньчуков.

По его словам, чтобы не спутать такие видения с галлюцинациями и другими духовными или психическими явлениями, святые советуют их не отвергать, но и не принимать, ведь "наше дело молиться, а не растолковывать чудеса". "Господь может явить себя в жизни человека как угодно, не обязательно буквально появиться. Это может быть милость Божья, чудо. Ведь чудо - это то, что по всем расчетам, прогнозам, по науке не должно было состояться, а оно состоялось. Чудесное спасение, исцеление – что угодно, даже сам факт жизни", - отметил священник.

Он напомнил, что Церковь собирает свидетельства о чудесах в том числе при подготовке к канонизации святых, и за свою многовековую историю она зафиксировала их огромное количество.

"Есть тысячи и тысячи человек, у которых в частной жизни по молитвам к Господу, Богородице, святым (которые на небе предстоят и молятся Богу) случились чудеса. Например, когда Господь помог - и тяжелая ситуация вдруг поменялась, когда исцелились от болезней, когда смогли наконец родить детей, или когда жизнь человека преобразилась. Я как реаниматолог на скорой наблюдаю случаи, когда "выбираются" те, кто по прогнозам не должен был, и знаю, что за них молились – это не воскрешения, конечно, но чудесные исцеления", - сказал отец Феодорит.