Священник–реаниматолог рассказал, как верующие могут увидеть Бога
13:04 17.04.2026 (обновлено: 13:33 17.04.2026)
Священник–реаниматолог рассказал, как верующие могут увидеть Бога

Иеромонах Феодорит: ощутить присутствие Бога можно в момент чудесного исцеления

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что Бог может явиться человеку, если на то у Него есть замысел, а также может проявляться в чудесах и исцелениях по молитвам.
  • По его словам, чтобы не спутать чудеса с галлюцинациями, Церковь советует их не отвергать, но и не принимать.
  • Отец Феодорит также отметил, вера в Бога должна быть не по принципу "ты мне — я тебе", а безусловной, и тогда человек может увидеть Господа в своей жизни.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Бога можно увидеть, веря в Него, и если Он сам этого захочет, Он может явиться в том числе в виде помощи, чудесного, по молитвам, исцеления, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Через неделю после Воскресения Христова в Русской церкви встречают Антипасху (греческое название: "анти" значит "напротив"), или иначе - Фомино воскресенье (в 2026 году 19 апреля). Праздник установлен в память об уверении апостола Фомы, который отсутствовал в день Воскресения Христова и сначала не поверил в реальность этого события.
Венчание - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Священник рассказал, почему принято жениться на Красную горку
16 апреля, 05:16
Согласно Евангелию, через неделю после своего Воскресения Иисус Христос вновь явился ученикам и предложил Фоме вложить пальцы в рану, оставленную копьем во время распятия, и посмотреть пронзенные гвоздями руки (Евангелие от Иоанна). Так Фома удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".
"Бог может явить себя по-разному. Например, в нетварном свете, в Благодатном огне, который сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Моисею Бог явился как неопалимая купина – объятый пламенем куст, который не сгорал. Но Господь может явиться любому человеку, если на то у Него есть замысел. Его видят даже буквально - но такое бывает крайне редко", - сказал отец Феодорит Сеньчуков.
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В РПЦ рассказали о важнейшем признаке приближения Второго пришествия
8 апреля, 18:10
По его словам, чтобы не спутать такие видения с галлюцинациями и другими духовными или психическими явлениями, святые советуют их не отвергать, но и не принимать, ведь "наше дело молиться, а не растолковывать чудеса". "Господь может явить себя в жизни человека как угодно, не обязательно буквально появиться. Это может быть милость Божья, чудо. Ведь чудо - это то, что по всем расчетам, прогнозам, по науке не должно было состояться, а оно состоялось. Чудесное спасение, исцеление – что угодно, даже сам факт жизни", - отметил священник.
Он напомнил, что Церковь собирает свидетельства о чудесах в том числе при подготовке к канонизации святых, и за свою многовековую историю она зафиксировала их огромное количество.
Куличи, приготовленные к празднованию Пасхи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Священник рассказал, что делать с остатками освященных куличей и яиц
13 апреля, 16:12
"Есть тысячи и тысячи человек, у которых в частной жизни по молитвам к Господу, Богородице, святым (которые на небе предстоят и молятся Богу) случились чудеса. Например, когда Господь помог - и тяжелая ситуация вдруг поменялась, когда исцелились от болезней, когда смогли наконец родить детей, или когда жизнь человека преобразилась. Я как реаниматолог на скорой наблюдаю случаи, когда "выбираются" те, кто по прогнозам не должен был, и знаю, что за них молились – это не воскрешения, конечно, но чудесные исцеления", - сказал отец Феодорит.
Вместе с тем, он напомнил евангельские слова Спасителя "блаженны не видевшие и уверовавшие". "Господь не творил чудеса как фокусы, просто так, но помогал, в том числе исцелял, тех, кто просил и верил, или когда за них просили помощи другие - и Он помогал по вере их. В чем же наша вера? Мы должны верить Богу не потому, что Он нам что-то показал, дал, то есть не по принципу "ты мне – я тебе", а просто верить. Тогда мы и увидим Его в своей жизни", - заключил собеседник агентства.
Освящение куличей и яиц во дворе храма - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц
12 апреля, 07:25
 
