10:15 17.04.2026
Брянские офицеры направили военным средства связи и энергообеспечения

  • Офицеры СУСК по Брянской области совместно с волонтерами из ОНФ направили военнослужащим средства связи и энергообеспечения.
  • Переданное оборудование позволит бойцам поддерживать устойчивую связь, оперативно передавать данные и обеспечивать автономное питание техники в полевых условиях.
БРЯНСК, 17 апр – РИА Новости. Офицеры СУСК по Брянской области совместно с волонтерами из ОНФ направили военнослужащим необходимые средства связи и энергообеспечения, рассказали следователи в своем канале на платформе Max.
"Офицеры регионального управления СК России совместно с Общероссийским народным фронтом Брянской области передали военнослужащим необходимые средства связи, энергообеспечения и специальное оборудование, которое позволит бойцам поддерживать устойчивую связь, оперативно передавать данные и обеспечивать автономное питание техники в полевых условиях", - заявили в СУСК.
Как рассказали следователи, они активно поддерживают военнослужащих, выполняющих боевые задачи по охране границы на территории Брянской области в ходе проведения СВО. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в одну из войсковых частей. На этот раз СУСК действовал совместно с ОНФ.
"Совместные усилия ведомств и общественных организаций направлены на всестороннюю поддержку защитников Отечества и создание условий для успешного несения военной службы", - подчеркнули в следственном управлении СК.
Брянская областьРоссияОбщероссийский народный фронтСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
