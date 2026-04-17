В Сумах прогремел взрыв.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и соседней Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
