Суд в Петербурге передал государству 26 незадекларированных квадрокоптеров - РИА Новости, 17.04.2026
20:19 17.04.2026
Суд в Петербурге передал государству 26 незадекларированных квадрокоптеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Петербурге постановил передать в госсобственность 26 квадрокоптеров.
  • DJI Mavic 3 Thermal общей стоимостью 13 057 814,27 рубля были признаны бесхозным имуществом.
  • Они переданы для последующего распоряжения МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге постановил передать 26 квадрокоптеров на 13 миллионов рублей государству как бесхозные, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«

"Суд признал 26 квадрокоптеров общей стоимостью 13 057 814,27 рубля бесхозяйным имуществом, передав указанное имущество для последующего распоряжения МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В суд обратилась таможня, которая просила признать бесхозяйным и обратить в федеральную собственность имущество: 26 штук комплектов квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal. В обоснование заявления указано, что проведена проверка в отношении индивидуального предпринимателя Ковалева в результате которой установлены факты недекларирования указанных товаров. Санкт-Петербургской таможней принято решение по результатам таможенного контроля от 3 апреля 2025 года о незаконности перемещения через таможенную границу ЕАЭС спорных товаров, квадрокоптеры были изъяты и помещены на ответственное хранение.
"О результатах проверки и о предельном сроке хранения товара ИП Ковалев был уведомлен, но никаких мер по получению товара и совершению в отношении него таможенных операций не предпринял", - отметили в судебной пресс-службе.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
12 декабря 2025, 03:19
 
Санкт-ПетербургФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Евразийский экономический союз
 
 
