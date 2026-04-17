Суд в Петербурге передал государству 26 незадекларированных квадрокоптеров

В суд обратилась таможня, которая просила признать бесхозяйным и обратить в федеральную собственность имущество: 26 штук комплектов квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal. В обоснование заявления указано, что проведена проверка в отношении индивидуального предпринимателя Ковалева в результате которой установлены факты недекларирования указанных товаров. Санкт-Петербургской таможней принято решение по результатам таможенного контроля от 3 апреля 2025 года о незаконности перемещения через таможенную границу ЕАЭС спорных товаров, квадрокоптеры были изъяты и помещены на ответственное хранение.