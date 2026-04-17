В Петербурге арестовали рядового, обвиняемого в убийстве конвоира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу рядового Валерия Сенюкова по обвинению в дезертирстве и убийстве конвоира, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Сенюкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.338 УК РФ, п. б ч.2 ст.105 УК РФ", - говорится в сообщении.