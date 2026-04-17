Эстонский суд ужесточил приговор лидеру движения Koos Петерсону

В декабре 2025 года ERR сообщала, что эстонский суд приговорил Петерсона к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене. Однако, как пишет телерадиокомпания, этот приговор не устроил ни одну из сторон: в ходе апелляционного процесса госпрокуратура требовала увеличить срок для Петерсона до 17 лет, а защита требовала полного оправдания и переквалификации обвинения на более мягкие статьи.