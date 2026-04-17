Эстонский суд ужесточил приговор лидеру движения Koos Петерсону

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Эстонский суд ужесточил приговор для обвинённого в государственной измене политика, лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, увеличив его тюремный срок до 16 лет, сообщает телерадиокомпания ERR.
В декабре 2025 года ERR сообщала, что эстонский суд приговорил Петерсона к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене. Однако, как пишет телерадиокомпания, этот приговор не устроил ни одну из сторон: в ходе апелляционного процесса госпрокуратура требовала увеличить срок для Петерсона до 17 лет, а защита требовала полного оправдания и переквалификации обвинения на более мягкие статьи.
"Окружной суд вынес своё решение... В результате пересмотра дела наказание для Айво Петерсона было увеличено с 14 до 16 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Лидер движения Koos Петерсон баллотировался на выборах в парламент Эстонии, которые прошли 5 марта 2023 года, в списке Объединенной левой партии и получил 3 969 голосов на северо-востоке республики. Это был один из рекордных показателей в регионе, однако голосов не хватило для того, чтобы Петерсон попал в парламент.
