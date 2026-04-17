В Марий Эл учредили стипендию для спортсменов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Спортсменам Марий Эл учреждена стипендия главы региона - атлеты, добившиеся высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях, смогут получать ежемесячные выплаты в размере от 3 тысяч до 90 тысяч рублей, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"Подписал указ об учреждении стипендий главы региона для выдающихся спортсменов Республики Марий Эл. Документ предусматривает ежемесячные выплаты спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Размер стипендии дифференцирован и составляет от 3 до 90 тысяч рублей в зависимости от уровня достижений и значимости соревнований", - написал Зайцев в своем Telegram-канале

Он отметил, что новая мера поддержки инициирована в дополнение к имеющимся формам стимулирования спортсменов в рамках государственной программы "Спорт России".