В США сделали резкое заявление об Иране после открытия Ормузского пролива - РИА Новости, 17.04.2026
16:59 17.04.2026 (обновлено: 17:06 17.04.2026)
В США сделали резкое заявление об Иране после открытия Ормузского пролива

Дэвис: война с Ираном продолжится, если США не пойдут на уступки

© AP Photo / Altaf Qadri — Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ближневосточный конфликт не завершится, если Вашингтон не согласится на уступки Ирану, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Одно сказать можно наверняка — если Штаты будут отказываться от уступок и продолжат только требовать, то после завершения срока прекращения огня война продолжится. Иран никогда не будет снова смиренным государством, делающим все по указке. Мы скоро узнаем, осознает ли это Вашингтон", — написал он в соцсети Х.

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика открыла проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия между Израилем и "Хезболлой".
На эту новость уже отреагировал Дональд Трамп. Он поблагодарил Тегеран и назвал пролив не Ормузским, а "Иранским". При этом президент США отказался снять блокаду с иранских портов, о которой объявил 13 апреля.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив. До сегодняшнего дня проходить там могли только корабли с гумпомощью и дружественные Ирану страны. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели, и свободное судоходство по проливу было одним из условий его соблюдения.
