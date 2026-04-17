СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию ядерного кризиса может пройти в Исламабаде в воскресенье, 19 апреля.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что очередная встреча между представителями Вашингтона и Тегерана может состояться в ближайшие выходные.
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию ядерного кризиса может пройти в Исламабаде уже в это воскресенье, 19 апреля, сообщают портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
"Ожидается, что переговоры (США и Ирана - ред.) пройдут в Исламабаде, вероятно, в воскресенье", - пишет портал.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что очередная встреча между представителями Вашингтона и Тегерана может состояться уже в ближайшие выходные на фоне продолжающегося режима прекращения огня между странами.
Трамп рассказал, при каком условии сделка с Ираном не состоится
