15:11 17.04.2026 (обновлено: 15:37 17.04.2026)
"Разбивает сердце". Произошедшее на авианосцах вблизи Ирана шокировало США

USA Today: на авианосцах США Tripoli и Abraham Lincoln заканчивается еда

  • На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке, заканчивается еда, моряки питаются нерегулярно и делят еду поровну.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке во время конфликта с Ираном, заканчивается еда, пополнение запасов превратилось в проблему из-за сбоев со снабжением, передает USA Today со ссылкой на источники.
"Еда безвкусная, ее катастрофически мало, и они (экипаж. — Прим. ред.) постоянно голодны. Это просто разбивает сердце", — передает издание слова пастора церкви в Шепердстауне Карен Эрскин-Валентайн, которая вызвалась помочь морякам и собрать для них необходимые продукты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Открыт кровавый секрет на триллион: что на самом деле Трамп хочет от Ирана
Вчера, 08:00
По словам неназванного морского пехотинца, военнослужащие на корабле питаются нерегулярно, а также делят еду поровну, если одному достается больше, чем другим.
"Боевой дух будет на рекордно низком уровне", — поделился он.
С апреля доставка почтовых и грузовых отправлений на Ближнем Востоке приостановлена на неопределенный срок, уже отправленные посылки "зависли", и неизвестно, когда они дойдут до получателей, сообщает издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В США раскрыли, что произошло с Трампом во время переговоров с Ираном
Вчера, 13:34
Ранее сообщалось, что авианосец "Джеральд Форд", задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты The New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
Cоединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В США произошел пожар на атомном авианосце
Вчера, 08:24
 
