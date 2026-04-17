"Разбивает сердце". Произошедшее на авианосцах вблизи Ирана шокировало США

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке во время конфликта с Ираном, заканчивается еда, пополнение запасов превратилось в проблему из-за сбоев со снабжением, передает На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке во время конфликта с Ираном, заканчивается еда, пополнение запасов превратилось в проблему из-за сбоев со снабжением, передает USA Today со ссылкой на источники.

"Еда безвкусная, ее катастрофически мало, и они (экипаж. — Прим. ред.) постоянно голодны. Это просто разбивает сердце", — передает издание слова пастора церкви в Шепердстауне Карен Эрскин-Валентайн, которая вызвалась помочь морякам и собрать для них необходимые продукты.

По словам неназванного морского пехотинца, военнослужащие на корабле питаются нерегулярно, а также делят еду поровну, если одному достается больше, чем другим.

"Боевой дух будет на рекордно низком уровне", — поделился он.

С апреля доставка почтовых и грузовых отправлений на Ближнем Востоке приостановлена на неопределенный срок, уже отправленные посылки "зависли", и неизвестно, когда они дойдут до получателей, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что авианосец "Джеральд Форд", задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке , в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты The New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.

Cоединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.