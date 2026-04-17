Житель Херсонской области получил срок за шпионаж и госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Житель Херсонской области, работавший на украинскую разведку, приговорен к 14 годам колонии за шпионаж и госизмену, сообщает пресс-служба Херсонского областного суда.
"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Т. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил гражданину Т. наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным суда, осужденный, будучи гражданином Украины, весной 2022 года установил контакт с представителями украинской разведки с целью сбора и передачи сведений о передвижении российских военных.
"В период с ноября 2022 года по май 2023 года он осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации военной техники и личного состава военнослужащих Российской Федерации. Затем, с мая 2023 года по январь 2024 года, уже после получения гражданства Российской Федерации, гражданин Т. продолжил собирать и передавать сведения о нахождении российских военных и техники", - рассказали в пресс-службе суда.
