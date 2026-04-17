БПЛА "Севера" за неделю уничтожили 15 машин ротации ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников подразделений войск российской группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей, которые ВСУ использовали для ротации личного состава в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Циклоп".

По его словам, операторы постоянно контролируют дороги и маршруты, по которым противник проводит ротацию и подвозит боеприпасы. Он уточнил, что в районе работы нередко дежурят сразу два-три расчета, удерживая беспилотник в воздухе для оперативного удара по цели.

"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ Харьковской области , уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - сообщил "Циклоп".