Рейтинг@Mail.ru
БПЛА "Севера" за неделю уничтожили 15 машин ротации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 17.04.2026
БПЛА "Севера" за неделю уничтожили 15 машин ротации ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников подразделений войск российской группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей, которые ВСУ использовали для ротации личного состава в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Циклоп".
По его словам, операторы постоянно контролируют дороги и маршруты, по которым противник проводит ротацию и подвозит боеприпасы. Он уточнил, что в районе работы нередко дежурят сразу два-три расчета, удерживая беспилотник в воздухе для оперативного удара по цели.
"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - сообщил "Циклоп".
Собеседник агентства добавил, что поражение автомобилей, квадроциклов и боевых бронированных машин нарушает доставку боеприпасов и продовольствия, а также переброску бойцов на позиции, что снижает боеспособность подразделений ВСУ в Харьковской области.
Вчера, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала