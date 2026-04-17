Бойцы "Севера" за две недели уничтожили 15 станций РЭБ ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
По его словам, станции выявляли благодаря воздушной и радиоэлектронной разведке: специалисты определяли районы их работы, а затем координаты оперативно передавались на пункты управления. Он отметил, что маскировка не помогала скрыть установки от воздушного наблюдения.
"С начала апреля расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области", - сообщил "Карта".
Собеседник агентства добавил, что по выявленным целям работали среди прочего ударные беспилотники на оптоволоконном управлении, поэтому средства РЭБ противника не могли подавить сигнал и сорвать выполнение задачи.