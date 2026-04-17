ВС России уничтожили бронемашину HMMVW и танк ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов в режиме "свободной охоты" поразили тяжелую военную технику ВСУ, включая боевую бронемашину HMMVW производства США и украинский танк в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Бойцы расчетов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили танк, боевые бронированные машины, беспилотники, бронетранспортер и пикапы с живой силой ВСУ, а также боевую бронированную машину HMMVW производства США на Добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Минобороны, специалисты российских беспилотных подразделений эффективно действуют в тыловых районах противника, организуют засады, поражая бронированные цели и ведя постоянный мониторинг воздушного пространства.
"Выполняя задачи на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах, операторы дронов уничтожили обнаруженные гексакоптеры R-18 противника и вражеский танк, выполняющий марш на позицию", - добавили в ведомстве.
Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов группировки войск "Центр" украинские формирования ежедневно несут существенные потери в живой силе и технике.
"Такие результаты демонстрируют высокую эффективность применения беспилотных систем в зоне проведения СВО", - подытожили в Минобороны России.