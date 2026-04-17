Правнук буденновца выполняет боевые задачи вместе с отцом

ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дизель" рассказал РИА Новости, что продолжает военное дело прадеда, воевавшего в составе армии Семёна Буденного, и выполняет боевые задачи вместе с отцом на добропольском направлении в ДНР.

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, его прадед принимал участие в главных войнах прошлого века.

"Прадед воевал еще в Первую и Вторую мировую войну. Он был в буденновском отделении... Дома картина есть, как он на коне с шашкой", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что его отец также находится в зоне боевых действий.

"Отец служит в той же 61-й бригаде, связистом. Он пошел добровольцем в 2023 году", - рассказал "Дизель".

Сам военнослужащий подчеркнул, что его решение принять участие в боевых действиях было осознанным.