Правнук буденновца выполняет боевые задачи вместе с отцом
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 17.04.2026
Правнук буденновца выполняет боевые задачи вместе с отцом

  • Снайпер соединения морской пехоты с позывным «Дизель» выполняет боевые задачи вместе с отцом на добропольском направлении в ДНР.
  • Прадед «Дизеля» принимал участие в Первой и Второй мировых войнах, воевал в буденновском отделении.
  • Отец «Дизеля» служит связистом в 61-й гвардейской бригаде и находится в зоне боевых действий с 2023 года.
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Снайпер соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дизель" рассказал РИА Новости, что продолжает военное дело прадеда, воевавшего в составе армии Семёна Буденного, и выполняет боевые задачи вместе с отцом на добропольском направлении в ДНР.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, его прадед принимал участие в главных войнах прошлого века.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
15 апреля, 12:40
"Прадед воевал еще в Первую и Вторую мировую войну. Он был в буденновском отделении... Дома картина есть, как он на коне с шашкой", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что его отец также находится в зоне боевых действий.
"Отец служит в той же 61-й бригаде, связистом. Он пошел добровольцем в 2023 году", - рассказал "Дизель".
Сам военнослужащий подчеркнул, что его решение принять участие в боевых действиях было осознанным.
"Я давно хотел, отец меня отговаривал, но прадед воевал, отец воюет - считаю, что и я должен попробовать", - подчеркнул он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Расчет БПЛА "Севера" за сутки сбил 70 дронов ВСУ в белгородском приграничье
Вчера, 08:01
 
