При взрыве во Владикавказе погиб сотрудник коммунальных служб

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров, на месте работают правоохранители, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы, проводится весь необходимый комплекс мероприятий. Обстоятельства случившегося устанавливаются.