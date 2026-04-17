При взрыве во Владикавказе погиб сотрудник коммунальных служб

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров, на месте работают правоохранители, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории", - написал глава республики в своем Telegram-канале.