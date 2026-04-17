Специальная военная операция на Украине
 
14:03 17.04.2026 (обновлено: 14:04 17.04.2026)
Норвежские мины на Украине оказались неэффективными в бою, пишут СМИ

Forsvarets forum: переданные Украине норвежские мины оказались неэффективными

Украинские боевики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставленные Норвегией Украине мины оказались неэффективными в бою.
  • На поставленных Украине минах NM123 работает только функция ближнего действия, тогда как ударная функция не функционирует.
  • Норвежские ВС утверждают, что мины не дефектны, но обозначены как «ограниченно пригодные к использованию», и проблема заключается в информировании украинских солдат об ограничениях.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Поставленные Норвегией Украине мины, функционирующие не в полной мере, оказались неэффективными в бою, поскольку до сведения украинских военных не было доведено, что переданные норвежские мины "ограничено пригодны к использованию", пишет норвежский журнал Forsvarets forum.
Как сообщает издание, мина NM123 оснащена механическим переключателем, позволяющим управлять ближним или ударным способами взрыва: при функции ближнего действия мина взрывается в воздухе над целью, а при ударной функции мина взрывается при попадании в цель. Журнал указывает на то, что на поставленных Украине минах работает только одна из двух функций - ближнее действие.
"Норвежские мины, переданные Украине, оказались неэффективными в бою, что могло стать фатальным для солдат... (Военные - ред.) забрасывали противника минами. Но на другой стороне эффекта не произошло. Норвежские мины не взорвались... В результате этой ошибки солдаты также не выполнили свои задачи в соответствии с планом", - говорится в сообщении.
По информации журнала, норвежские ВС заявили, что мины, поступающие из их запасов, не являются дефектными, но обозначены как "ограниченно пригодные к использованию". При этом, как утверждает ВС Норвегии, о состоянии боеприпасов было хорошо известно, а проблема заключается именно в доведении до сведения украинских солдат информации об ограничениях.
"Мы выяснили, что эта информация, вероятно, не дошла до конечного пользователя. Поэтому мы связались с конечным пользователем напрямую, чтобы убедиться, что он получил всю необходимую информацию о боеприпасах", - заявил в комментарии журналу представитель норвежских ВС Браге Стайнсон Виик-Хансен.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
