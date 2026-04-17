Глава Словении назвала крупнейшей ошибкой ЕС прекращение диалога с Россией - РИА Новости, 17.04.2026
19:20 17.04.2026
Глава Словении назвала крупнейшей ошибкой ЕС прекращение диалога с Россией

Президент Словении Наташа Пирц Мусар. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что крупнейшей ошибкой ЕС было прекратить напрямую разговаривать с Россией в связи с конфликтом на Украине.
  • Пирц-Мусар выразила сомнение, что США в первую очередь будут заботиться о европейских интересах в переговорах по урегулированию на Украине.
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что крупнейшей ошибкой ЕС было прекратить напрямую разговаривать с Россией в связи с конфликтом на Украине.
Глава словенского государства принимает в пятницу участие в Анталийском дипломатическом форуме.
"Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию", - заявила Пирц-Мусар в ходе дискуссии, выразив сомнение, что США в первую очередь будут заботиться о европейских интересах в переговорах по урегулированию на Украине.
