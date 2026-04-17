Фицо высказался о новом пакете санкций против России

- Словакия не поддержит новые европейские санкции против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба", заявил Роберт Фицо.
- Он отметил, что не видит логики в помощи Украине, когда она вредит Словакии.
БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Словакия не поддержит новые европейские санкции против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
В конце марта Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которого - шантаж.