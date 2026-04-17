Рейтинг@Mail.ru
Фицо высказался о новом пакете санкций против России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 17.04.2026
Фицо высказался о новом пакете санкций против России

Фицо: Словакия не поддержит санкции против России, пока не заработает «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не поддержит новые европейские санкции против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба", заявил Роберт Фицо.
  • Он отметил, что не видит логики в помощи Украине, когда она вредит Словакии.
БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Словакия не поддержит новые европейские санкции против России, пока не заработает нефтепровод "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"На столе сейчас 20-й пакет санкций против РФ. Мы говорим: не поддержим их, пока не будет открыт нефтепровод "Дружба", потому что не видим никакой логики помогать Украине, когда она вредит нам", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу.
В конце марта Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которого - шантаж.
Мадьяр рассказал, когда может возобновиться прокачка нефти по "Дружбе"
Вчера, 14:16
 
В миреСловакияРоссияУкраинаРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала