СК установил, кто причастен к ракетной атаке ВСУ по Брянской области

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. К атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянской области, в результате которой в марте погибли восемь мирных жителей и повреждены свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры, причастен командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, сообщает СК РФ на платформе К атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянской области, в результате которой в марте погибли восемь мирных жителей и повреждены свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры, причастен командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, сообщает СК РФ на платформе МАХ

"Установлено, что к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован", - говорится в сообщении.

Булацику ранее трижды выносили заочные приговоры по обвинениям в совершении терактов на территории РФ. За приказ в апреле 2024 года сбросить фугасные авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области он получил 18 лет.

В сентябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд признал Булацика виновным в нанесении в ноябре 2024 года комбинированного удара 11 ракетами ATACMS и 4 ракетами Storm Shadow по месту дислокации российских военнослужащих и военной техники в Курской области и с учетом ранее вынесенного приговора назначил пожизненный срок.