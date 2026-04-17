СК установил, кто причастен к ракетной атаке ВСУ по Брянской области - РИА Новости, 17.04.2026
10:47 17.04.2026 (обновлено: 11:02 17.04.2026)
СК установил, кто причастен к ракетной атаке ВСУ по Брянской области

СК: к ракетной атаке ВСУ по Брянской области причастен командир Булацик

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК РФ установил, что к ракетной атаке ВСУ по Брянской области причастен командир 7-й бригады тактической авиации ВСУ Евгений Булацик.
  • В результате обстрела 10 марта, погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, повреждены более 420 объектов инфраструктуры.
  • Булацику ранее трижды выносили заочные приговоры по обвинениям в совершении терактов на территории России.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. К атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянской области, в результате которой в марте погибли восемь мирных жителей и повреждены свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры, причастен командир 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, сообщает СК РФ на платформе МАХ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Главе СК было доложено по делу о теракте, совершенном ВСУ 10 марта в Брянске и Брянской области с помощью не менее 16 ракет Storm Shadow. Отмечается, что в результате преступления погибли восемь мирных жителей, 55 получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний, повреждены также более 420 объектов гражданской инфраструктуры.
"Установлено, что к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован", - говорится в сообщении.
Булацику ранее трижды выносили заочные приговоры по обвинениям в совершении терактов на территории РФ. За приказ в апреле 2024 года сбросить фугасные авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области он получил 18 лет.
В сентябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд признал Булацика виновным в нанесении в ноябре 2024 года комбинированного удара 11 ракетами ATACMS и 4 ракетами Storm Shadow по месту дислокации российских военнослужащих и военной техники в Курской области и с учетом ранее вынесенного приговора назначил пожизненный срок.
Наконец, в декабре Южный окружной военный суд приговорил его к пожизненному сроку за 14 терактов на территории России, приведших к гибели и травмам людей, а также значительному материальному ущербу, с 19 июля 2023 по 13 мая 2024 года.
